Допоможемо обрати, що читати - Книга року ВВС

Премія Книга року ВВС Україна визначає найкращих українських письменників.
За 14 років, що існує премія, в редакцію прийшли тисячі книжок.
Конкурс проходить так: спочатку книжки читає і відбирає редакція, ми формуємо Довгі списки премії та публікуємо їх на сайті bbc.ua.
За ці роки редакція відібрала на конкурс понад 700 книжок. З кожним із авторів ми робимо інтерв'ю.
Далі за роботу береться журі - саме воно обирає фіналістів конкурсу і переможців.
Премію Книга року ВВС заснували ще у 2005 році. Від початку ми оголошували лише одного переможця.
У 2012 році додалась ще одна номінація – Дитяча книга року. А з 2018-го на конкурс також подають есеї.
Переможців у всіх трьох номінаціях Книги року ВВС-2018 ми оголосимо 14 грудня.
Кожен з авторів-переможців отримає 1000 фунтів.
До нашого конкурсу можуть долучитися також і читачі - на сайті bbc.ua проходить конкурс читацьких рецензій. Читайте книжки із довгих списків і надсилайте ваші рецензії. Найкращі ми опублікуємо на нашому сайті, а переможець отримає у подарунок електронну книжку.
Слідкуйте за церемонією нагородження на нашому сайті bbc.ua і на сторінці Книги року у Facebook.
Відео знімалося у приміщенні галереї F.A.C.E. Foundation
Панно з письменниками надане Українським інститутом книги.
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