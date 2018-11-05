Тисячі смолоскипів: у Лондоні відзначають 100-річчя завершення Першої світової

Лондонський Тауер освітили 10 тисячами смолоскипів на честь 100-річчя завершення Першої світової війни.

11 листопада 1918 року блок Антанта і Німецька імперія підписали Комп'єнське перемир'я.

Відтак 100 років потому Тауер упродовж тижня напередодні 100-ї річниці перемир'я щодня підсвічуватимуть вогнями.

Уся церемонія запалення смолоскипів займає 40 хвилин. У ній беруть участь ветерани британського війська.

Автором акції став Том Пайпер – дизайнер, що у 2014 році устелив підніжжя Тауера тисячами червоних маків.

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