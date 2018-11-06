Що змінять проміжні вибори у США. Пояснюємо за 2 хвилини

Через два роки після обрання Дональда Трампа президентом США американські виборці знову ідуть на виборчі дільниці – на проміжні вибори, названі так, бо вони випадають на середину чотирирічного президентського терміну. Проходить таке голосування кожні 4 роки.

6 листопада американці обиратимуть членів Сенату і Палати представників – двох палат Конгресу США – федерального законодавчого органу країни.

Зараз обидві палати контролюються республіканцями – однопартійцями Дональда Трампа.

Та демократи вважають, що зможуть завоювати контроль щонайменше над Палатою представників, здобувши у ній більшість. Цього року Палата представників переобирається повністю – боротьба іде за усі 435 місць.

Якщо це станеться, демократи зможуть блокувати чи відтягувати реалізацію планів президента, відмовляючись їх приймати. Вони навіть зможуть розпочати процес імпічменту проти Дональда Трампа, проте аби усунути його з посади, їм знадобиться дві третини голосів Сенату.

У Сенаті тим часом боротьба йтиме за 35 місць зі 100.

Окрім членів обох палат Конгресу, переобираються також 36 із 50 губернаторів штатів. 26 із цих 36 – республіканці.

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