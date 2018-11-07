Чи готові ми до нової епідемії грипу?

100 років тому, у 1918 році, людство охопила найбільша в історії пандемія грипу – так званої "іспанки".

Вірус забрав життя мільйонів людей. Ним заразився кожен п’ятий.

Відтоді людство навчилося проводити масові програми з вакцинації, вигадало, що розповсюдження вірусу можна прогнозувати за допомогою комп’ютерної симуляції та відстежувати ознаки початку епідемій за допомогою розумних термометрів і хмарних сервісів.

Та разом із новими технологіями за 100 років людство обзавелося і новими загрозами й ризиками.

Чи впораємося ми із новою пандемією грипу, якщо вона станеться?

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