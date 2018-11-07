Несподівані ліки від депресії: гаряча ванна

Депресія – один із найпоширеніших психічних розладів у світі. Розповсюджені засоби лікування – терапія, фізичні вправи й антидепресанти.

Проте вчені з університету Фрайбурга у Німеччині додали до цього списку іще один пункт – гаряча ванна перед сном.

Науковці стверджують, що дві гарячі ванни на тиждень можуть привести до "клінічно значимого" покращення симптомів депресії.

Ба-більше, німецькі вчені переконують, що гарячі ванни дають кращі у подоланні депресії навіть кращий, ніж фізичні вправи.

Це пов’язано із циркадним ритмом – циклічними коливаннями інтенсивності біологічних процесів у наших тілах. Порушення циркадного ритму часто спостерігають у людей і з депресією.

Гарячі ванни, кажуть вчені, можуть допомогти відновити порушений циркадний ритм і покращити якість сну.

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