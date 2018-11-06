"Я українка": навіщо у Польщі запустили кампанію про заробітчанок

У Варшаві у рамках виставки "Сусіди" діяла постер-кампанія про українських заробітчанок.
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На сітілайтах міста розмістили плакати із зображенням українок, які приїхали на заробітки до Польщі.
Автором ідеї є художниця Оксана Брюховецька, також у проекті взяли участь Ксенія Гнилицька, Валентина Петрова та Давид Чичкан.
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