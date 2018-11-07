Бенксі знову шокував публіку. Цього разу – на туристичному ярмарку

Британський художник Бенксі створив копію власної роботи, зробленої ним на роз’єднувальному мурі у Віфлеємі, для інсталяції на Міжнародному туристичному ярмарку в Лондоні.

Ізраїль називає його бар'єром безпеки, необхідним засобом подолання насильства і захисту свого населення.

Палестинці вбачають у мурі символ гноблення й окупації.

Робота художника на туристичному ярмарку розміщена у рамках стенду, що рекламує подорожі на Західний берег Йордану.

Бенксі в минулому відкривав біля муру готель із, як він казав, найгіршим видом із вікна: вікна готелю виходять на роз’єднувальний мур.

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