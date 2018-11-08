Воля і школа: як фіни вчать своїх дітей без класів і уроків

Фінські школи переходять на новий, відкритий план навчання: тут більше немає традиційних класних кімнат, із дітьми працює одразу кілька вчителів, а самі діти можуть обирати, чим вони хочуть займатися.

Навчання поєднує традиційні предмети з проектами і цифровими навичками.

Учні можуть працювати у групі, можуть слухати урок вчителя, а можуть займатися індивідуально.

Як це впливає на дисципліну і академічні успіхи – дізнавалася команда ВВС.

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