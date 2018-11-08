Пляж - не для противника: як військові тренуються відбити морський десант

Українське командування в зоні Операції об'єднаних сил заявило, що вживає додаткових заходів для зміцнення оборони узбережжя Азовського моря.

Росія влаштовує перевірки цивільним суднам, які прямують через Керченську протоку до українських портів.

Українські військові кажуть, що посійно тренуються відбивати висадку морського десанту.

Кореспонденти ВВС отримали ексклюзивну можливість поспостерігати за такими військовими навчаннями.

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