"Символ боротьби": як у Херсоні прощалися з Катериною Гандзюк

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7 листопада в Херсоні поховали місцеву активістку Катерину Гандзюк, яка минулої неділі померла у київській лікарні.

Наприкінці липня на неї напали - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила. Від опіків постраждало 30% тіла.

Катерина Гандзюк відома критикою херсонських правоохоронців та представників місцевої обласної влади.

Наразі у справі Катерини Гандзюк затримали п'ятьох підозрюваних. Серед них - можливі організатор, співучасники, виконавець і водій.

Правоохоронці кажуть, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.

Імена замовників досі невідомі.