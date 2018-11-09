Стрес страшний і довгий: як його розпізнати і побороти

Всесвітня організація охорони здоров’я називає стрес "епідемією 21-го сторіччя".

З ним стикався кожен – та не всім вдавалося успішно з ним впоратися.

Коли стресу стає забагато – людина починає хворіти. Хвороб, пов’язаних із психологічною напругою і тиском, ціла низка: проблеми із серцем, психічні розлади і навіть деякі види раку.

Як впоратися зі стресом? І де шукати допомоги? ВВС запитала у професора Манчестерського університету Кері Купера.

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