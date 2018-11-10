Цим малюнкам на стіні печери 40 тисяч років
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40 тисяч років тому люди вже малювали корів

  • 10 листопада 2018

Спільна індонезійсько-австралійська експедиція знайшла найдавніші малюнки тварин, які на стінах печери намалювали древні художники.

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