40 тисяч років тому люди вже малювали корів

Спільна індонезійсько-австралійська експедиція знайшла найдавніші малюнки тварин, які на стінах печери намалювали древні художники.
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Спільна індонезійсько-австралійська експедиція знайшла найдавніші малюнки тварин, які на стінах печери намалювали древні художники.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.