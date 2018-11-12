Юлія Ілюха: "Я люблю манну кашу і мій син також"

Копирайт изображения Yulia Ilyukha Image caption Юлія Ілюха (праворуч) писала нову книжку для свого шестирічного сина (ліворуч).

Ця книжка має навчити малюка вільно спілкуватися з однолітками, швидко долати поганий настрій, допомагати друзям і вірити у власні сили. Таку обіцянку можна знайти в описі однієї із зустрічей, на яких авторка Юлія Ілюха презентує свою нову дитячу книжку "Як Грицик Муху-Нехочуху переміг". Та увійшла до довгих списків Книги року ВВС-2018.

ВВС Україна: Ви любите манну кашу?

Юлія Ілюха: Манну кашу любить мій син. Більше того, це єдина каша, яку він погоджується їсти.

ВВС Україна: А Ви її любите?

Ю. І: Напевно. Можу їсти разом із ним. Це мало не єдина каша, яку я їм.

ВВС Україна: А дитсадок любили?

Ю. І: Ні, дитсадок я не любила.

ВВС Україна:Що спонукало Вас написати про хлопчика, який раптом полюбив і манну кашу, і дитсадок?

Ю. І: Спонукав написати син. Тому що у житті всіх батьків і кожної дитини є період "нехочунства" - це вік приблизно від двох до п'яти років.

Всі це проходять, коли дитинка дуже любить говорити такі фрази, які говорить головний герой Грицик.

Коли у нас був такий період, мені захотілося написати про це книжку, яку синові було би цікаво читати. І, можливо, яка чимось, хоча би трішечки, допомогла розвеселити дитину і пояснити їй, чому так відбувається.

ВВС Україна:Вашому сину ця книжка допомогла?

Ю. І: До того моменту, коли вона вийшла, у нас цей період уже закінчився.

Зараз йому шість років і я іноді кажу, коли він починає вередувати: "Тебе Муха-Нехочуха вкусила". А він тоді сердиться і говорить: "Мамо, це ти все вигадуєш. Це ти її придумала". Я починаю його злити, нагадую: "Ми ж із тобою читали книжку про те, що це така Муха-Нехочуха, яка прилітає до дітей та кусає їх, щоб вони вередували". Він відповідає: "Ні, мамо, це ти вигадала".

ВВС Україна:Невже магія закінчилася?

Ю. І: На інших діток трішки діє. Деякі батьки діляться, що після прочитання улюбленою справою їхніх малюків стало повторювати закляття - якщо хтось починає вередувати або навіть якщо десь поруч пролітає муха. Закляття звучить так: "Нехочуха-Нехочуха, я тебе не буду слухать!"

На інтерактивних презентаціях, поки я читаю вголос, діти сидять над розмальовкою, створеною за цією ж книжкою. Ми разом повторюємо чарівне закляття, щоб здолати Муху-Нехочуху.

Якщо залишається час, можемо ще й зліпити Муху з пластиліну, щоб остаточно її подолати. Робимо її не злою, а доброю, кольоровою.

ВВС Україна:Деяким дорослим читачам ( і мені також) книжка нагадала радянський мультфільм про Петрика П'яточкіна. Є у них спільне?

Ю. І: Мені важко судити. Коли я писала, то не думала про Петрика П'яточкіна. Адже так можна сказати майже про будь-який твір, щось на щось схоже. Ідей не так багато, і вони десь мають і можуть перетинатися.

Наприклад, мою іншу дитячу книжку, "Історії Цвірінька" про курчатко, яке народилося в родині качок, порівнювали з "Гидким каченям ". Але там зовсім інша історія.

Image caption Юлія Ілюха. Як Грицик Муху-Нехочуху переміг. - Дніпро: Моноліт, 2018.

ВВС Україна:Чому Ви створили сюжет відверто дидактичним?

Ю. І: Я не бачу того, що Ви бачите в цій книзі. Там немає моралізаторства.

Це весела історія, яка може пояснити дитині у такий спосіб, чому ж вона вередує. Якщо підходити до цього з позитивом і гарним настроєм, то можна цього "вередунства" позбутися.

ВВС Україна:Але ж у фіналі хлопчик Грицик перестає бунтувати, "вередувати" і стає таким, як потрібно його батькам і дитсадку. Хіба це не історія про "соціальне виправлення"?

Ю. І: Ні. Це виправиться саме собою, коли дитина подорослішає. Наприклад, у мене теж син, як Ви кажете, "незручний". Коли він вередував, то міг падати на підлогу в супермаркеті, лежати, верещати і дриґати ногами. І я теж проходила цей період, коли я стояла і чекала, поки він заспокоїться. А люди, які йшли поруч, з осудом на мене дивилися.

ВВС Україна:Як краще - перечекати цей період чи використовувати казки, ігри та заклинання?

Ю. І: Я не психолог, але я давала цю книгу психологам. Я переживала, щоб не закласти туди якогось шкідливого меседжу. Читали саме спеціалісти, які працюють з дітьми. Вони сказали, що нічого такого, що може зашкодити психіці дитини, там немає.

Для мене це просто весела історія з веселим заклинанням, яка може розвеселити, розважити. Я не сприймаю цю книгу і не позиціоную її як серйозний метод боротьби з "нехочунством".

Разом можна весело промовити це заклинання, і якогось серйозного терапевтичного ефекту я туди не закладала і не закладаю.

ВВС Україна:Чому вирішили консультуватися з психологами?

Ю. І: У попередній книжці головний герой - курчатко, а тут маленький хлопчик. Дитина може себе з ним зіставити.

Я просила про поради щодо тексту й ілюстрацій. Наприклад, ми обговорювали ілюстрацію самої Мухи-Нехочухи, щоб зображення не налякало дитину. Психологи вирішили, що вона нестрашна.

ВВС Україна:У книзі дитину вчать, що потрібно здолати своє "не хочу" і "не буду". Як тоді дитина навчиться казати "Ні"?

Ю. І: У мого сина навіть зараз перша реакція - сказати "Ні". А потім він може подумати і погодитися. Це якась захисна реакція, може, а потім він змінює думку навіть без зовнішнього впливу.

Коли він від чогось відмовляється, сидить засмучений. Питаю: "Що сталося?" Каже: "Я хочу те, від чого я відмовився перед тим". Це ніяк не впливає на здатність казати "Ні".

ВВС Україна:Книжка більше для батьків, ніж для дітей?

Ю. І: Вона для мого сина, але і для батьків теж.

ВВС Україна:Створювати літературу для своєї дитини - як це відбувається?

Ю. І: Коли у нас виникла проблема "періоду не хочу", то мені захотілося про це написати.

Першого дня я створила половину історії, і того ж вечора прочитала її сину. Назавтра я його забираю з садка, а він мені каже: "Ми сьогодні будемо про Грицика читати?" Ця книжка народжувалася дуже швидко, за кілька днів.

Моя перша дитяча книга теж була написана для нього. Після того, як ми їх обидві перечитали по кілька разів, син замовив наступну. Каже мені: "Тепер напиши мені казочку про котика. Або про машини".

Він росте, і я не виключаю, що колись буду авторкою літератури young adult. Але зараз йому 6 років, він просить казочку про котиків. То сьогодні я придумала назву і написала перший абзац.

ВВС Україна:Ви спочатку пишете чернетку, роздруковуєте, сідаєте поруч із сином і читаєте вголос? Чи імпровізуєте, а потім записуєте?

Ю. І: Спершу я придумую історію. Я не можу так швидко імпровізувати, видати якусь цілісну ідею. Ходжу і думаю, думаю, думаю… Спочатку я вигадую назву і - приблизно - про що має бути ця історія. Потім пишу перше речення, не знаючи деталей сюжету. Воно поступово прояснюється, і я пишу далі.

ВВС Україна:Хто перший бачить рукопис - редактор чи син?

Ю. І: Першим рецензентом у мене завжди був чоловік. А дитячі книги вони рецензують разом із сином.

Крім того, я відправляю неопубліковані тексти батькам, щоб читали їх дітям.

Наприклад, пишу в Facebook оголошення і розсилаю рукописи тим, хто зголосився. Чекаю на їхню реакцію і можу змінювати дещо. Я і "Грицика" змінювала, правда, не пам'ятаю, які деталі - головне, щоб дітям подобалося і було цікаво.