Чому Пересопницьке Євангеліє таке цінне для українців?

Пересопницьке Євангеліє - найдавніший з відомих перекладів канонічного тексту Біблії книжною староукраїнською мовою.
Як його виготовили. Як воно дійшло до нас?
І чому скриню, у якій зберігають рукопис, зазвичай відкривають лише раз на кілька років?
Цікаві факти про рукопис:
- розділи починаються із коротких анотацій - сумаріїв. Цю католицьку традицію в українських конфесійних текстах застосовували вперше.
- За слов'янським зразком текст поділений на пронумеровані "зачала", що вказували коли читати.
- Рукопис прикрашають чотири мініатюри виконані за схемою "Євангеліст за роботою": Матвій загострює перо, Марко думає, Лука ставить чорнильницю, Іоан диктує, але жоден з них не пише текст.
- Пересопницьке Євангеліє було одним із фоліантів бібліотеки Івана Мазепи. У 1701 році гетьман передав рукопис до Переяславського кафедрального собору, про що свідчить фрагмент підпису на одній зі сторінок.
- Євангеліє вивозили у Росію, книга поверталася назад.
- У 1948 році професор Сергій Маслов виявив Євангеліє серед мотлоху в Києво-Печерській лаврі і передав до інституту рукопису Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського.
- Нині рукопис залишає бібліотеку лише у день інавгурації президента, коли голова держави на ньому та Конституції України складає присягу.
Матеріал Олексія Бухала і Романа Лебедя.
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