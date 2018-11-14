Чому Пересопницьке Євангеліє таке цінне для українців?

Пересопницьке Євангеліє - найдавніший з відомих перекладів канонічного тексту Біблії книжною староукраїнською мовою.

Як його виготовили. Як воно дійшло до нас?

І чому скриню, у якій зберігають рукопис, зазвичай відкривають лише раз на кілька років?

Цікаві факти про рукопис:

розділи починаються із коротких анотацій - сумаріїв. Цю католицьку традицію в українських конфесійних текстах застосовували вперше.

За слов'янським зразком текст поділений на пронумеровані "зачала", що вказували коли читати.

Рукопис прикрашають чотири мініатюри виконані за схемою "Євангеліст за роботою": Матвій загострює перо, Марко думає, Лука ставить чорнильницю, Іоан диктує, але жоден з них не пише текст.

Пересопницьке Євангеліє було одним із фоліантів бібліотеки Івана Мазепи. У 1701 році гетьман передав рукопис до Переяславського кафедрального собору, про що свідчить фрагмент підпису на одній зі сторінок.

Євангеліє вивозили у Росію, книга поверталася назад.

У 1948 році професор Сергій Маслов виявив Євангеліє серед мотлоху в Києво-Печерській лаврі і передав до інституту рукопису Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського.

Нині рукопис залишає бібліотеку лише у день інавгурації президента, коли голова держави на ньому та Конституції України складає присягу.

Матеріал Олексія Бухала і Романа Лебедя.

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