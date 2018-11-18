Що народиться від шлюбу гриба та бактерії? Зелена енергія

Учені з технологічного інституту Стівенса в штаті Нью-Джерсі, США, змусили взаємодіяти кнопкові гриби з бактеріями.
В результаті вони отримали електричні іскри - а це дає надію на відкриття ще одного джерела зеленої енергії.
Ціанобактерії - це найновіші претенденти на звання альтернативи корисним копалинам.
- Як сонячна енергія може врятувати Чорнобиль
- Як туалети в Індії допомагають добувати питну воду
- Глобальне потепління: що можу зробити саме я?
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.