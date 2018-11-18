Що народиться від шлюбу гриба та бактерії? Зелена енергія

Учені з технологічного інституту Стівенса в штаті Нью-Джерсі, США, змусили взаємодіяти кнопкові гриби з бактеріями.

В результаті вони отримали електричні іскри - а це дає надію на відкриття ще одного джерела зеленої енергії.

Ціанобактерії - це найновіші претенденти на звання альтернативи корисним копалинам.

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