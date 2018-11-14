Українська церква відходить від Москви. Фільм ВВС
- 14 листопада 2018
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Понад 350 років Російська православна церква мала величезний вплив на духовне життя в Україні. Але тепер все може змінитися. Автокефалія Української православної церкви стане історичною подією, але про всі наслідки сказати важко.
Вже зараз є свідчення того, що УПЦ МП не хоче змін, а прихильники автокефалії звинувачують представників цієї церкви у потуранні конфлікту на Сході країни та політики Росії стосовно України.
Що далі? Репортер ВВС Ялда Хакім побувала в східній і західній частинах України, щоб знайти відповідь на це запитання.