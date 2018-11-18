Як виготовляють дитяче харчування для звірят Австралії

Австралійська компанія Wombaroo розробляє молочні суміші для малюків рідкісних звірят. Завдяки цьому ветеринари та зоопарки вигодовують поранених та осиротілих тварин.
Директор компанії розповів, як працює такий сімейний бізнес у Південній Австралії та для яких тварин створюють унікальні рецепти.
- "Тварини з камерами" розкривають секрети дикої природи
- Як зимують тварини в Київському зоопарку - фото
- Бабуїни втекли з дослідного центру, використовуючи бочки
Знімав і продюсував Саймон Аткінсон.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.