Як виготовляють дитяче харчування для звірят Австралії

Австралійська компанія Wombaroo розробляє молочні суміші для малюків рідкісних звірят. Завдяки цьому ветеринари та зоопарки вигодовують поранених та осиротілих тварин.

Директор компанії розповів, як працює такий сімейний бізнес у Південній Австралії та для яких тварин створюють унікальні рецепти.

Знімав і продюсував Саймон Аткінсон.

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