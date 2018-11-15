100 стільців: як у Києві підтримали політв'язнів

У Києві провели акцію "Порожні стільці" на підтримку українських політичних в'язнів у Росії, Криму та непідконтрольних уряду територіях на сході Україн, зокрема режисера Олега Сенцова.

Акцію організували спілка письменників "Український ПЕН" та неурядова організація Центр громадянських свобод.

15 листопада, за ініціативи міжнародної організації PEN International, відзначають День ув'язненого письменника.

Порожній стілець символізує автора, який не може бути присутнім на певній події через ув'язнення, затримання, зникнення, загрозу життю чи вбивство.

В Україні акція останніми роками присвячується всім українським політв'язням у Криму та Росії, а також полоненим, яких утримують у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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