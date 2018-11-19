Без магазинів, банків і літаків: як Південна Корея затихає, щоб діти склали іспит
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Без магазинів і літаків: як Південна Корея затихає, щоб діти склали іспит

  • 19 листопада 2018

Цього дня навіть літаки не літають. Ніхто не хоче відволікати учнів від загальнонаціонального іспиту.

Він триває 8 годин і впливає не лише на майбутній університет, але й місце роботи та майбутні стосунки.

Увесь тягар відповідальності лягає на підлітків - які не завжди його витримують.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.