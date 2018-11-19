Без магазинів і літаків: як Південна Корея затихає, щоб діти склали іспит

Цього дня навіть літаки не літають. Ніхто не хоче відволікати учнів від загальнонаціонального іспиту.
Він триває 8 годин і впливає не лише на майбутній університет, але й місце роботи та майбутні стосунки.
Увесь тягар відповідальності лягає на підлітків - які не завжди його витримують.
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