Голодомор. Харків. Це було тут

Австрійський інженер Александр Вінерберґер фотографував, як люди помирають на вулицях Харкова під час Голодомору 1932-1933 років. Багато місць, зафіксованих на цих кадрах, майже не змінилися дотепер.

Ми вирушили на прогулянку разом із харківським істориком Ігорем Шуйським.

Він розповів, як вдалося з'ясувати точні координати зображених будівель та які історії виживання ховаються за кожним фото.

Майже всі локації розташовані в історичному центрі міста - багато харків'ян бувають там щодня.

Матеріал Вікторії Жуган і Дмитра Русанова.

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