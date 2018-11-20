Не хвилюйтеся, але кілограм став іншим

Понад століття еталоном кілограма був циліндр із платини та іридію, який зберігають у Парижі. Однак те, що здавалося ідеально точним у 1875 році, вже не влаштовує сучасний світ технологій.

Зміни сталися 16 листопада після таємного голосування на Генеральній конференції з мір та ваг у Версалі.

Тепер масу один кілограм визначатимуть по-іншому. Рішення конференції набирають силу у наступному році.

Це не означає, що ми стали важчими. Просто тепер ми точніше зважуватимемо.

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