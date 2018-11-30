Документальний проект Aftermath VR: Euromaidan - це відтворення подій 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у форматі віртуальної реальності.

Команда працювала над ним понад рік, оцифрувала 350 метрів вулиці, додала оповідь наратора, архівні кадри, інтерв’ю з очевидцями подій та артефакти, аби кожен охочий зміг одягнути шолом віртуальної реальності - і поринути в події того кривавого дня.

Така робота є унікальною, адже вперше територія цілої вулиці відтворюється у віртуальній реальності.

Бета-версію проекту можна переглянути в Мистецькому Арсеналі в рамках виставки "Революціонуймо" з 21 листопада по 27 січня.

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