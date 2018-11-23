Є така професія – людей на зомбі перетворювати

Один з найбільш титулованих гримерів кіноіндустрії Нігерії на прізвисько Хакім Спецефекти каже, що ніколи не слухає скептиків, які переконують, що зробити щось неможливо.

Кіновиробництво Нігерії маловідоме українцям, але фільмів у цій африканській країні щороку випускають тисячі і на астрономічні суми у мільярди доларів. Тому його називають Ноллівудом.

Хакім Спецефекти розповідає, як за багато років роботи йому доводилося створювати “вагітних” жінок, зомбі та їхніх жертв, політиків і навіть президентів.

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