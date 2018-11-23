Устриці й наука: технології допомагають молюскам

В англійському графстві Ессекс процвітає тисячолітня устрична промисловість. Для вилову рибалки мають знати, коли саме устриці розмножуються. У цьому їм допомагають учені.

Щойно компанія з вилову отримає сигнал - у рибалок є декілька днів, аби усіяти дно тоннами подрібнених мушель. Маленькі устриці полюбляють чіплятися й рости в них. Та якщо розкидати їх надто рано – мушлі вкриє мулом. Надто пізно - і потомство змиє течією.

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