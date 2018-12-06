Коротка історія бороди в армії: від любові до ненависті і назад

Рівно рік тому міністерство оборони України видало указ, яким дозволило всім категоріям військовослужбовців носити бороди та вуса "під час бойових та навчально-бойових завдань".

"Вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження", — йдеться в указі.

Хоча традиційно в українських козаків традиційно пишні вуса й бороди були в пошані, в українській армії до минулого листопада — а до того в армії радянській — бороди були заборонені — з міркувань гігієни й дисципліни.

Звідки взялася заборона на бороди — і чому застаріла? Ми запитали самих українських військовослужбовців.

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