"Можна хоча б у парламенті не матюкатися?": як голосували за воєнний стан

Голосування за введення воєнного стану відбулося пізно ввечері: депутати не стримували емоцій та слів.

"Можна, щоб ми не матюкалися в парламенті хоча б?", - звернувся до депутатів Петро Порошенко. Перед його виступом депутат Сергій Власенко назвав Ірину Геращенко "підстилкою", після чого приніс вибачення.

Президент в підсумку подав до Ради проект указу, що передбачає запровадження воєнного стану лише в регіонах, що межують з Росією та акваторією Чорного та Азовського морів - Чернігівській, Сумській, Харківський, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях.

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