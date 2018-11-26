Чи спалахне війна? Що кажуть люди у Москві та Києві?

Росія вдалася до силових дій проти військових катерів та морського буксира ВМС України, які намагалися увійти в Азовське море через Керченську протоку.
Росія назвала свої дії захистом кордону, а Україна розцінила обстріл та захоплення своїх військових моряків збройною агресією.
Ця подія та її наслідки стали головними новинами у ЗМІ як Росії, так і України.
Що думають про можливий розвиток ситуації люди на вулицях Києва та Москви? Чи може це протистояння перерости в повномасштабну війну?
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