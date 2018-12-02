Прозорий серпанок - як на Поліссі тчуть полотно

Донині майстрині Рівненщині вирощують льон, з якого виготовляють тонку тканину.

Раніше жінки обов’язково вміли готувати їсти і ткати серпанок. Зокрема, рушники, полотно на одяг складали дівочий посаг, за яким свекруха оцінювала невістку.

Крупове на Рівненщині не відрізняється чимось особливим від інших сіл українського Полісся. Однак тамтешні господині, як і раніше, тчуть полотно за ручними верстатами (кроснами), яким подекуди більше ста років.

Виготовлення тонкого волокна - серпанку - триває майже рік.

У Круповому також пам’ятають привітання, прислів’я, пісні на тему ткацтва:

Ой на ґанку, на ґаночку,

Ой на ґанку, на ґаночку,

Молодічка кросна ткала.

Молодічка кросна ткала,

Молодічка кросна ткала,

Та все весну дожидала.

Відео Олексія Бухала, Миколи Штемпеля і Романа Лебедя.

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