Троє загиблих, десятки поранених. Як протестували у Франції

Протести проти податку на пальне, які відбувалися у Франції вже треті вихідні поспіль, завершилися сутичками мітингувальників з праовохоронцями.

Поліція повідомила про трьох загиблих та понад 400 заарештованих. Лише в Парижі поранено понад 100 людей, серед них - 23 провоохоронці. Під час протестів пошкодили Тріумфальну арку - статую Маріанни, символ Франції.

Протестувальники, відомі як "жовті жилети",Як вийшли на вулиці, одягнені у люмінесцентний одяг, який має бути у кожній машині, відповідно до французького законодавства. Їхня основна скарга - підвищення податків на дизель.

"Я ніколи не прийму насильство", - заявив Президент Франції Еммануель Макрон. Після повернення з саміту "Великої двадцятки" в Аргентині він провів надзвичайну нараду з питань безпеки.

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