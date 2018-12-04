Процес тривалістю 600 днів: як і за що судять Януковича

У середу, 5 грудня, Оболонський суд Києва має заслухати фінальне слово екс-президента Віктора Януковича.

Його звинувачують у державній зраді та інших злочинах.

Розгляд відбувається заочно, тобто сам обвинувачений у залі суду жодного разу не був.

Унікальний для України процес триває вже майже 600 днів.

BBC News Україна пропонує пригадати ключові моменти справи.

Матеріал Світлани Дорош і Романа Лебедя.

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