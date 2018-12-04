Процес тривалістю 600 днів: як і за що судять Януковича

У середу, 5 грудня, Оболонський суд Києва має заслухати фінальне слово екс-президента Віктора Януковича.
Його звинувачують у державній зраді та інших злочинах.
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Розгляд відбувається заочно, тобто сам обвинувачений у залі суду жодного разу не був.
Унікальний для України процес триває вже майже 600 днів.
BBC News Україна пропонує пригадати ключові моменти справи.
Матеріал Світлани Дорош і Романа Лебедя.
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