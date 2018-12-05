Чим НАТО відповість на дії Росії в Азовському морі?

Можливі санкції і посилена присутність НАТО в Чорному морі - на зустрічі голів МЗС країн альянсу, що триває у Брюсселі, обговорили ситуацію на Азові.
Участь там також беруть керівники зовнішньополітичних відомств України і Грузії.
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Які заяви лунають на зустрічі?
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