Чому люди дедалі більше страждають від алергії на їжу?

По всьому світу діти стають дедалі більш схильними до алергій, кажуть британські лікарі.
У Королівському коледжі в Лондоні зазначають, що впродовж останніх десятиліть це особливо помітно на Заході.
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Приміром, харчові алергії спостерігають у 7% дітей у Британії і 9% - в Австралії.
З чим це пов'язано?
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