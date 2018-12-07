Чому люди дедалі більше страждають від алергії на їжу?

По всьому світу діти стають дедалі більш схильними до алергій, кажуть британські лікарі.

У Королівському коледжі в Лондоні зазначають, що впродовж останніх десятиліть це особливо помітно на Заході.

Приміром, харчові алергії спостерігають у 7% дітей у Британії і 9% - в Австралії.

З чим це пов'язано?

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.