"Повернути гідність" - що сталося з жінкою, яка зняла хіджаб в Ірані
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"Повернути гідність" - що сталося з жінкою, яка зняла хіджаб в Ірані

  • 8 грудня 2018

Шапарак Шаджарізадех каже, що була звичайною домогосподаркою, поки одного дня не побачила на Facebook фото жінок, які вирішили не одягати хіджаб на людях.

Тоді вона вирішила приєднатися до руху і не покривати голову хустиною.

Але в Ірані, де вона жила, це заборонено законом...

Що далі сталося із жінкою - розповідь з її власних вуст.

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