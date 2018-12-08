"Повернути гідність" - що сталося з жінкою, яка зняла хіджаб в Ірані

Шапарак Шаджарізадех каже, що була звичайною домогосподаркою, поки одного дня не побачила на Facebook фото жінок, які вирішили не одягати хіджаб на людях.

Тоді вона вирішила приєднатися до руху і не покривати голову хустиною.

Але в Ірані, де вона жила, це заборонено законом...

Що далі сталося із жінкою - розповідь з її власних вуст.

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