"Повернути гідність" - що сталося з жінкою, яка зняла хіджаб в Ірані

Шапарак Шаджарізадех каже, що була звичайною домогосподаркою, поки одного дня не побачила на Facebook фото жінок, які вирішили не одягати хіджаб на людях.
Тоді вона вирішила приєднатися до руху і не покривати голову хустиною.
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Але в Ірані, де вона жила, це заборонено законом...
Що далі сталося із жінкою - розповідь з її власних вуст.
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