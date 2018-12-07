Молоток, цвяхи й фантазія: як у Києві побудували велопарк

Велосипедисти побудували спеціальний парк у Києві - неподалік Бабиного Яру.

Власноруч вони облаштували п’ять трас довжиною 600 метрів, на яких розташовані трампліни різної складності. Всього у парку звели понад 10 дерев’яних конструкцій, на кожну з яких з власної кишені вони виклали по 5 тисяч гривень.

Перші гірки у закинутому парку почали з’являтися ще 8 років тому, а тепер щодня там займаються по кілька десятків людей - як спортсменів, так і простих любителів.

Над відео працювали: Катерина Шипко, Оксана Піддубна та Олександр Назаров.

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