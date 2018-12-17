Що таке грип?

Кашель, чхання, озноб і біль у м'язах - так, що з ліжка не встати... Це грип чи застуда?

Ці хвороби мають різне походження, тому й лікувати їх потрібно по-різному. А отже важливо зрозуміти, що саме стало причиною поганого самопочуття.

Коли симптоми протікають м'яко, інфіковані можуть розповсюджувати грип несвідомо і наражати на небезпеку найслабших.

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