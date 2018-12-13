"Він має повернутися живим". Як живе сім'я захопленого Росією моряка

Василь Сорока - один з 24-х українських моряків, яких російські силовики захопили біля Керчі 25 листопада.

Тоді вони на двох катерах та буксирі намагалися потрапити до Азовського моря.

Про нього також відомо, що він співробітник СБУ та був поранений під час зіткнення у морі.

У Росії його, як і інших затриманих моряків, арештували на два місяці та інкримінують незаконний перетин кордону. Україна наполягає, що всі захоплені є військовополоненими й нічого не порушували.

Дружина та мати Василя Сороки поділилися з ВВС News своїми переживаннями.

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