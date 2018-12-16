Як історія розділила Іспанію: слава чи забуття для диктатора Франко?

Історична суперечка розділила іспанців. Уряд соціалістів пропонує перепоховати останки диктатора Франсіско Франко з мавзолею в Долині Полеглих.

Але прихильники скандують його ім'я, здіймаючи руки у фашистському привітанні у центрі столиці європейської країни.

Нещодавно крайня права партія Vox уперше з часів Франко отримала місця в регіональному парламенті.

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