Вибух газу на Київщині зруйнував кілька поверхів будинку

Вибух газу у Фастові на Київщині зруйнував кілька поверхів будинку, повідомили в ДСНС.

Щонайменше один чоловік постраждав.

За словами поліції, через вибухову хвилю його викинуло крізь вікно на п'ятому поверсі.

Передають, що загалом кілька поверхів зруйновано. Відселення потребують до 70 людей. Спершу їх відвезли до лікарні - відігрітися, а далі обіцяють знайти готелі.

Поруч із місцем вибуху розгорнули спеціальний штаб.

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