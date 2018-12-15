"Хочу кудись поїхати" - як раділи премії переможці Книги року ВВС-2018

Дитячий письменник Сашко Дерманський зізнався, що давно спостерігав за конкурсом Книга року ВВС. Врешті подумав, що і він пише непогані книги.

А видавець Юрія Андруховича переконаний, що навіть живого класика молоде покоління може й не знати, але дізнається завдяки премії Книга року ВВС. Самого пана Юрія не було на врученні, бо він у відрядженні за кордоном.

Андрій Бондар, який цього року виграв у новій номінації "Есеїстика", зрадів і премії, і винагороді, і збирається на ці гроші кудись з'їздити з родиною.

У конкурсі Книга року ВВС-2018 перемогли "Коханці юстиції" Юрія Андруховича, "Мері" Сашка Дерманського та "Церебро" Андрія Бондаря.

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