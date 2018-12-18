Диктатор, який зробив зі свого села "Версаль". Що з ним тепер?

Один із диктаторів недалекого минулого президент Демократичної республіки Конго (тоді Заїру) Мобуту Сесе Секо Куку Нґбенду ва за Банґа увійшов в історію жорстокістю, корупцією та… схильністю до розкішного стилю життя.

Диктатор перетворив рідне село в справжнє сучасне місто з готелями та фабриками. Тут збудували злітну смугу, на яку приземлявся супершвидкісний авіалайнер "Конкорд". Цей неймовірно дорогий в обслуговуванні літак диктатор вирішив винаймати для шопінгу в Парижі.

Однак зараз від Версалю у джунглях залишилися тільки руїни, а місто Гбадоліте занепало.

Про стиль життя президента Мобуту розповідає його донька.

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