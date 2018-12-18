Чоловік оголосив війну цвяхам у деревах

У Бангладеш чоловік витягує цвяхи з дерев, щоб врятувати їх. Вахід Сардар каже, що цю справу він вважає найголовнішою у своєму житті.

Чоловік навіть звернувся до уряду з проханням забезпечити захист дерев від цвяхів.

У Бангладеш на стовбурах розвішують оголошення, тому дерева постійно потерпають від недбалого ставлення людей до природи.

Скільки ж цвяхів вже витягнув Вахід Сардар і що він з ними робить потім? Відповідь на це запитання ви знайдете, коли переглянете відео про цю дивовижну людину.

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