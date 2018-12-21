Для українських фільмів боротьба за Оскар 2019 року закінчилася після того, як фільм Сергія Лозниці “Донбас” не пройшов до коротких списків для обрання номінантів.

Однак до цього переліку потрапив іноземний документальний фільм, який розповідає про події на сході України.

"Віддалений гавкіт собак" вже назвали найкращим дебютом на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі.

Режисер фільму Сімон Леренг Вілмонт розповів ВВС News Україна, що "після конфлікту в Азові у новинах знову заговорили про Україну, але загалом, про неї дещо забули. Я вірю, що подивившись фільм, глядачі зрозуміють, через що доводиться проходити звичайним людям, які опинилися у зоні бойових дій".

Зараз за "Оскар" разом із “Віддаленим гавкотом собак" змагаються ще 14 документальних фільмів. Фіналістів оголосять у січні, а саму нагороду вручатимуть 24 лютого.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.