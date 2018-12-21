Ігор Білокуров зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії.
Кілька років тому його матір Антоніна встановила на сільському цвинтарі надгробок з його іменем.
У лютому 2018 року до групи українців, що подорожували Афганістаном, підійшов схожий на Ігоря чоловік.
Він сказав, що втратив пам'ять через травму. І хоча він не пам'ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.
Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.
У "Ігоря" в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.
Днями з лабораторії прийшли результати аналізів ДНК.
Більше - в сюжеті Джони Фішера.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час -підписуйтеся на наш канал у YouTube.