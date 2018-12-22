Британський міністр оборони: ми говоримо Росії і Путіну - зважайте на закони

Британський міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що Росія та Путін мають зважати на міжнародні закони та норми і пообіцяв добиватися повернення захоплених українських моряків.

Гевін Вільямсон також вийшов в море на малому українському артилерійському бронекатері і відвідав в порту Одеси британський військовий корабель HMS Echo.

Місяць тому Росія під час спроби українців скористатися правом на проходження Керченської протоки захопила два бронекатери та буксир ВМС України з екіпажами.

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