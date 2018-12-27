"Серце, яке лежить під бетоном": як зруйнували стіну пам'яті

"Стіна пам'яті" на Байковій горі - це монументальний проект Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, що повинен був стати частиною "Парку пам'яті".

Стіну, загальною протяжністю 213 метрів, створювали 6 років. У 1982 році за рішенням компартії її залили бетоном.

У травні 2018-го активісти розчистили 6 кв. м, на що витратили 50 тис. грн. Аби звільнити всю стіну від бетону, треба близько 1,5 млн гривень. Грошей поки знайти не вдається, бо юридично цієї стіни як арт-об'єкта немає, захисту ЮНЕСКО чи чогось на кшталт - також.

Наразі активісти сподіваються відшукати спонсорів, а автор стіни - що головну роботу його життя вдасться врятувати.

Над відео працювали Оксана Піддубна та Дмитро Русанов.

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