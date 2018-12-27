Як з'явився перший кольоровий портрет Землі?

Півстоліття тому, 24 грудня 1968-го, астронавт Вільям Андерсон вперше зняв схід Землі у кольорі.
Тоді він був частиною екіпажу корабля "Аполлон-8", що першим вийшов на орбіту Місяця, а тоді повернувся додому.
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Астронавти розповідають, що неочікувано для них самих після тривалої подорожі до супутника нашої планети саме Земля стала тим, що замилувало їх найбільше.
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