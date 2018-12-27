"Ніяких грошей" - Варфоломій пригостив дітей цукерками від Порошенка

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся із дітьми у Стамбулі.

Під час цієї зустрічі він жартома розповів, що багато зустрічався із президентом України Петром Порошенком під час обговорення умов надання українській церкві автокефалії.

За словами патріарха, Порошенко – як і президент США Дональд Трамп - бізнесмен, що подався у політику.

І хоча в Росії, продовжив він, патріарха часто звинувачували в отриманні грошей за Томос для України, насправді він не отримав від Петра Порошенка нічого, окрім цукерок.

І поділився ними із дітьми.

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