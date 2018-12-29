Учений із Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк винайшов пакет, який зникає в землі за місяць.

ВВС News Україна провела власний експеримент, щоб перевірити, чи працює винахід вченого.

Що з цього вийшло, дивіться у нашому відео.

Над відео працювали Діана Куришко, Анастасія Сорока, Дмитро Русанов та Вікторія Жуган.

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