Зникне чи зогниє: як ми закопували пакет
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Зникне чи ні: як ми закопали пакет (і викопали)

  • 29 грудня 2018

Учений із Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк винайшов пакет, який зникає в землі за місяць.

ВВС News Україна провела власний експеримент, щоб перевірити, чи працює винахід вченого.

Що з цього вийшло, дивіться у нашому відео.

Над відео працювали Діана Куришко, Анастасія Сорока, Дмитро Русанов та Вікторія Жуган.

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