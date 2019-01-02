Новий президент Бразилії: чим він відомий і що обіцяє

Копирайт изображения REUTERS Image caption Жаїр Болсонару радіє на інавгурації, отримавши президентський символ

У Бразилії офіційно вступив на посаду президент Жаїр Болсонару, відомий своїми правими поглядами.

У своїй промові під час інавгурації він пообіцяв створити "суспільство без дискримінації або розділення".

Болсонару заявив, що хоче "національної угоди", аби звільнити Бразилію від корупції, злочинності та поганого управління в галузі економіки, а також від "ідеологічних обмежень".

Жаїра Болсонару вважають дуже суперечливою особою. Його расистські, гомофобні та мізогінні вислови обурили багатьох людей.

63-річний Болсонару переміг на виборах 28 жовтня, здолавши свого суперника Фернанду Аддада з Партії робітників.

У своїй передвиборчій кампанії Болсонару обіцяв подолати корупцію та злочинність.

Президент США Дональд Трамп привітав нового президента Бразилії і висловив йому підтримку.

"США з вами!" - написав Трамп у Twitter, назвавши промову Болсонару "чудовою".

На інавгурації були присутні чимало закордонних гостей, зокрема держсекретар США Майк Помпео, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза.

Хто такий Жаїр Болсонару?

Копирайт изображения REUTERS Image caption Жаїр Болсонару прибув на інавгурацію до Конгресу разом із дружиною Мішель

Жаїр Болсонару у своїй передвиборчій кампанії виставляв себе як людину поза політикою, хоча з 1991 року є депутатом Конгресу від Ріо-де-Жанейро. До свого обрання президентом він провів вже сім строків у нижній палаті бразильського конгресу.

Болсонару був членом кількох політичних партій, наразі він є лідером Соціально-ліберальної партії (PSL), що з невеличкої групи депутатів у конгресі переросла у партію з найбільшою кількістю представників у нижній палаті.

Молодість Болсонару провів на військовій службі, був артилеристом та десантником, дослужився до звання капітана.

Під час передвиборчої кампанії у вересні Болсонару був серйозно поранений: на одній з передвиборних зустрічей його вдарив ножем чоловік. У результаті протягом майже місяця Болсонару вів передвиборну кампанію з лікарняного ліжка.

Під час своєї політичної кар'єри Болсонару представляв інтереси збройних сил. З часу свого обрання він обрав на посади міністрів кількох колишніх військових.

Копирайт изображения AFP Image caption Болсонару обрав на керівні посади кількох колишніх військових

Він також висловлював ностальгію за часами правління військової хунти, яка керувала Бразилією з 1964 по 1985 роки.

Він заявляв, що "підтримує тортури", а свій голос за імпічмент президента Ділми Русеф у 2016 році присвятив полковнику Карлосу Устрі, якого звинувачували в тортурах та вбивстві опонентів хунти.

Він також висловлював принизливі думки щодо жінок, геїв та афро-бразильців, що викликало занепокоєння у бразильському суспільстві.

Бразилія повернулася до демократії лише у 1985 році після більш ніж 20 років під владою військової хунти. Прихід Болсонару до влади деякі критики розглядають як загрозу демократії країни.

За ультраправі погляди новообраного президента іноді називають "тропічним Трампом".

Що він обіцяє?

У своїй промові Болсонару пообіцяв підтримку військовим та поліції.

Він також пообіцяв провести "важливі структурні реформи", щоб подолати бюджетний дефіцит.

Він також заявив: "Порядні громадяни заслуговують мати способи, щоб захистити себе". Кілька днів тому в Twitter він пообіцяв видати указ, який би дозволив громадянам, які не мали судимості, дозволити мати зброю.

Болсонару дуже чітко дав зрозуміти, кого на міжнародній арені він вважає другом, а кого ворогом.

Під час передвиборної кампанії Болсонару неодноразово заявляв, що президент США Дональд Трамп є його кумиром.

Копирайт изображения EPA Image caption Болсонару відвідав синагогу під час візиту Беньяміна Нетаньягу до Ріо-де-Жанейро

Болсонару вже пообіцяв перенести посольство Бразилії в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, за прикладом США.

Він також заявив про намір вийти з Паризької кліматичної угоди 2015 року.

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