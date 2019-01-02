Драматичні кадри, як з-під завалів у Магнітогорську дістають немовля

Російська влада підтвердила, що під час вибуху житлового будинку у Магнітогорську загинуло щонайменше 16 людей. Під завалами шукають близько 30 людей.

Російська влада поширила відео про те, що під час рятувальної операції вдалося витягти з-під уламків 11- місячну дитину.

Слідчий комітет РФ заявив, що версія про можливий теракт поки що не знаходить підтвердження. Основною причиною руйнування великої частини будинку вважають вибух побутового газу в одній з квартир.

У понеділок у Магнітогорську також стався вибух в одному з маршрутних таксі. Загинули 3 людей. Російська влада поки що не коментує повідомлення ЗМІ про можливий зв'язок між цими випадками.

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